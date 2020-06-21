Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
|21 Haziran 2020 15:45
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Babalar Günü dolayısıyla yaptığı videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum."
Çocukları, aileleri, ülkeleri için gece gündüz demeden çalışan, evlatları olmaktan her zaman gurur duyduğumuz ilk kahramanlarımızın #BabalarGünü'nü tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş tüm büyüklerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/F3lW9d9rLXRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 21, 2020
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