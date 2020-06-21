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2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

'Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, "Şu anda elimizde net olarak virüsün gücünün ya da öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok. Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon" dedi.
 21 Haziran 2020 16:03
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'Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon'

Dr. Öğretim Üyesi Benhur Çetin, yaptığı açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs etkisinin henüz azalmadığını belirtti. Koronavirüse karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Çetin, "Yapılan çalışmalarda şu ana kadar virüste anlamlı bir değişiklik görülmedi. Olgu sayımızdaki azalmanın birçok nedeni olabilir. Birincisi alınan önlemler, ikincisi havaların ısınmasıyla birlikte kapalı ortamlarda daha az bulunmamız ve açık havada geçirilen zamanın artması. Şu anda elimizde net olarak virüsün gücünün ya da öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok. Belki önümüzdeki aylarda olabilir ama hiç de olmayabilir. Şu anda elimizdeki tek silah izolasyon ve dezenfeksiyon. Bu silahlarımızı kaybetmeden kullanmaya devam edelim" dedi.

'HASTAYSAK KENDİMİZİ EVDE İZOLE ETMEMİZ LAZIM'

Çetin, solunum yolları hastalıklarının normalde de artış gösterdiği sonbahar aylarında, tedbirlerin elden bırakılması durumunda vaka sayısında artış olabileceğini söyledi. Çetin, şunları kaydetti:

"Bu yeni normalleşme sürecinde asla ve asla otokontrolümüzü yitirmememiz lazım. Eğer hastaysak, mutlaka kendimizi yine evde izole etmeye devam etmemiz lazım. Sosyal mesafe, sık el hijyeni, özellikle bir araya geldiğimizde temastan kaçınarak, hastalığın daha rahat bir şekilde ülkemizde sonlandığını görebiliriz. Önümüze bir sonbahar dönemi gelecek. Bu dönemde normal solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı döneme girdiğimizde biraz daha sıkıntılar yaşayabiliriz. En azından yaz döneminde mümkün mertebe kurallara uyarak, hastalığın sıklığını ülkemizde minimuma indirmeye çalışmalıyız."
DHA
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