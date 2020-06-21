1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Haziran Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.
 21 Haziran 2020 16:20
Yazdır
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Haziran Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü yapılacak ilk ihalede 3 yıl (938 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli 'haciz' uyarısı
21 Haziran 2020 19:15		 '4,7 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim için bekliyor'
21 Haziran 2020 15:00
'Pandemi sürecinde 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı'
21 Haziran 2020 12:18		 TESK; Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı, vergi gelirlerini azaltıyor
21 Haziran 2020 10:50
Memur işe gitmedi devlet tasarruf etti
20 Haziran 2020 22:08		 Türkiye'nin son 18 yıldaki gelişimi rakamlara yansıdı
20 Haziran 2020 19:31
'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı
20 Haziran 2020 16:35		 12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor
20 Haziran 2020 16:17
Online alışverişte kıyaslama yüzde 12 tasarruf sağlıyor
20 Haziran 2020 15:30		 Varlık barışından yararlanmak için son 10 güne girilecek
20 Haziran 2020 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - Nesli tükenen Ankara Kedisine çipli takip19:33 - Postacının kulağını ısırarak koparan şüpheli serbest bırakıldı19:23 - Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama19:18 - Meteoroloji'den 11 ilimiz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı19:16 - Adana'da babalar gününde yürek yakan haber19:15 - Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli 'haciz' uyarısı19:09 - Koronavirüs savaşçılarının hastanedeki büyük mücadelesi19:06 - Uzmanından uyarı! 'Güzelleşmek uğruna cildinizden olmayın'19:01 - Nemrut Krater Gölü'nün manzarası havadan görüntülendi18:55 - Dağlardan topladığı kekikler geçim kaynağı oldu
18:49 - Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu!18:41 - İstiklal Caddesi'nde maske takanların sayısında artış18:38 - Sağlıkçılar, 'Babalar Günü'nde de mesai başında18:36 - Babalar Günü'nde şehit babalarına en anlamlı ziyaret18:24 - 'Ateş savaşçıları' orman yangınlarıyla mücadeleye hazır18:18 - Bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı18:17 - Emekli ilçe milli eğitim müdürü hayatının kaybetti18:13 - Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'
Postacının kulağını ısırarak koparan şüpheli serbest bırakıldı
Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
E-ticarette kotayı böyle aştılar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yargıtay onadı, Belediye Başkanlığı düştü, yeni başkan seçilecek
MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi
Bakan Akar talimat verdi: Askerlere soruşturma açıldı
Yusuf Halaçoğlu: Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a101 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 3
sınırlı sokağa çıkma yasağı 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
WhatsApp 1
kaşıntı 1
erol bulut 1
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
yalı çapkını 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam