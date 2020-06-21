Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Haziran Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.
|21 Haziran 2020 16:20
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 23 Haziran Salı günü 2 ihale gerçekleştirecek.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, salı günü yapılacak ilk ihalede 3 yıl (938 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli 'haciz' uyarısı
21 Haziran 2020 19:15
|'4,7 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim için bekliyor'
21 Haziran 2020 15:00
|'Pandemi sürecinde 4 milyon 848 bin kişi gelir kaybına uğradı'
21 Haziran 2020 12:18
|TESK; Alkollü içkilerdeki ÖTV artışı, vergi gelirlerini azaltıyor
21 Haziran 2020 10:50
|Memur işe gitmedi devlet tasarruf etti
20 Haziran 2020 22:08
|Türkiye'nin son 18 yıldaki gelişimi rakamlara yansıdı
20 Haziran 2020 19:31
|'Sosyal mesafeli' termal oteller müşteri almaya başladı
20 Haziran 2020 16:35
|12 ülkede ücretler Türk teknolojisiyle toplanıyor
20 Haziran 2020 16:17
|Online alışverişte kıyaslama yüzde 12 tasarruf sağlıyor
20 Haziran 2020 15:30
|Varlık barışından yararlanmak için son 10 güne girilecek
20 Haziran 2020 11:08