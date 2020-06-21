81 ilde şehit babası ve gazilere 'Babalar Günü' ziyareti
|21 Haziran 2020 16:30
|Yazdır
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Babalar Günü'nde 81 ilde şehit babalarını ve gazileri ziyaret etti.
Ziyaretlerde duygusal anlar yaşandı. Sürpriz ziyaretler, şehit babalarını duygulandırdı. 81 ilde toplam 9 bin 232 şehit babası ve gaziye ulaşarak, Babalar Günü'nü kutlayan ekipler, şehit babalarına almanak hediye etti. Ziyaretlerde ve telefonla yapılan görüşmelerde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Babalar Günü mesajı da şehit ve gazi babalarına iletildi. Bakanlık ayrıca bazı şehit babalarını telefonla ararken, ulaşılamayanlara da kısa mesaj göndererek, Babalar Günü'nü kutladı.
Şehit Gökhan Yaşartürk'ün babası Hacı Ahmet Yasartürk, kendisine gelen mesaja, "Sağ olun, babalar günü aklımda bile değildi, elemanlarınız gelip hatırlattı. Allah vatanımızı korusun, milletimize dirlik düzen versin. Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her türlü hastalıktan, kötülükten, kazalardan korusun. Ömrüne bereket versin. Selamlar" diye cevap verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Nesli tükenen Ankara Kedisine çipli takip
21 Haziran 2020 19:36
|Düğün salonu 'akıllı kütüphaneye' dönüştürüldü
21 Haziran 2020 18:07
|Sultangazi Kent Ormanı'nın güvenliği 'atlı polislere' emanet
21 Haziran 2020 16:19
|Marmaray, bu merkezden yönetiliyor
21 Haziran 2020 16:00
|Maarif Vakfı, salgın sürecinde 36 bin öğrencisine uzaktan eğitimle ulaştı
21 Haziran 2020 12:02
|Her huzurevinde bir doktor görev yapacak
21 Haziran 2020 11:15
|Kamu personel alım sisteminde çözüm bekleyen acil reform alanları
21 Haziran 2020 10:20
|Talimat illere geldi, maske takmamanın cezası 900 lira
21 Haziran 2020 09:42
|Yenimahalle'de eğlence merkezine baskın
21 Haziran 2020 08:19
|Bahçeli'nin gündeme getirdiği Siyasi Etik Yasası yeni döneme kaldı
21 Haziran 2020 07:33