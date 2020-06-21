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1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar

Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında geçen yıl başından geçen olayın detaylarını ilk kez paylaştı. Sosyal medyadan kendisine hakaret eden birini teke tek hesaplaşmaya çağırdığını anlatan Bayrakçı, "5 kişi geldiler; saldırdılar. Ameliyat oldum. Adam değilmiş" diye konuştu.
 21 Haziran 2020 16:52
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Sonar Arastırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Haber Global'de Saynur Tezel'in 'Sosyal medya ve linç' konulu programına yorumcu olarak katıldı.

Sosyal medyada başından geçen bir olayı anlatan Bayrakçı, kendisine hakaret ettiğini belirttiği bir kişiye adres vererek, onu teke tek hesaplaşmaya çağırdığından bahsetti.

"ADAM DEĞİLMİŞ"

Ancak çağırdığı kişinin tek gelmediğini, kendisinin tek gitmesine rağmen onun 5 kişi ile geldiğini belirten Bayrakçı, "Olay oldu belki duymuşsunuzdur, Mecidiyeköy'de saldırıya uğradım ben. Yiyorsa tek gel dedim, herif de yemedi 5 kişi geldi. Saldırdılar, ameliyat oldum. Adam değilmiş" diye konuştu.

Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar.
Memurlar.Net
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