1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yanlış adama çattılar! 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi

Ankara'da, trafikte tartıştığı kişilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kick boks sporcusu Ümit Ö. (26), üzerine gelen 3 kişiyi tekme ve yumruklarla 30 saniye içinde yere düşürdü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavga, mahalleli tarafından sonlandırıldı. Ümit Ö., "Dövme niyetinde değildim, sadece kendimi korudum" dedi.
 21 Haziran 2020 17:50
Yazdır

Olay, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde dışarıdan evine dönen Ümit Ö., iddiaya göre, trafikteki sürücünün tacizine uğradı. İsmi belirlenemeyen 3 kişi tarafından önü kesilerek, darbedilen Ümit Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ancak 3 kişi, Ümit Ö.'ü takip ederek, evinin önünde saldırdı. Saldırıya karşılık veren Ümit Ö., 3 kişiye tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Ümit Ö., kendisine vuran saldırganları 30 saniyede yere düşürdü. Mahallelinin araya girmesiyle kavga sona erdi. 3 kişi de araçlarına binerek, bölgeden uzaklaştı.

'SADECE KENDİMİ KORUDUM'

Yıllardır kick boks ile uğraştığını belirten sporcu Ümit Ö., "Dün normal bir şekilde evime geliyordum. Beyaz bir araç, yolda kırmızı bir araçla dalaşıyordu. Ben de yanlarından geçtim gittim. Yanlarından geçtikten sonra kafayı bana taktı, arabayı üzerime kırdı. Arkama geçti uzunları yaktı. Önüme geçti, arabayı önüme kırdı. Daha sonra indi, bağırmaya çağırmaya başladı. Ben kavga etmemek için arabadan inmedim. Elini savurunca benim dudağıma geldi ve dudağım patladı. Sonra ben yine bir şey yapmadım ama evime kadar geldim. 3 kişi beni buraya kadar takip etti, ben de artık kendimi korumam gerektiğini düşünerek o iç güdüyle hareket ettim. Yaptığım tek şey buydu. O arkadaşları da tanımam etmem, ilk defa gördüm. Trafik magandalığı dedikleri bu olsa gerek. İnsanlara sataşmak için bahane arıyorlar. Ama bu sefer yanlış kişiye çattılar. Bunun da farkına varmışlardır umarım. Hiç kimseyi dövme niyetinde değildim, ben kendimi korudum" diye konuştu.

Ümit Ö. ayrıca olayla ilgili şikayetçi olmadığını söyledi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adana'da babalar gününde yürek yakan haber
21 Haziran 2020 19:16		 Bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı
21 Haziran 2020 18:18
Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar
21 Haziran 2020 16:05		 Sınıfta tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı
21 Haziran 2020 15:16
Ankara'da 'değnekçi'lere yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı
21 Haziran 2020 15:14		 Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı
21 Haziran 2020 14:52
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
21 Haziran 2020 14:22		 Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21 Haziran 2020 14:01
Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobili polis söndürdü
21 Haziran 2020 13:59		 Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti
21 Haziran 2020 13:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:36 - Nesli tükenen Ankara Kedisine çipli takip19:33 - Postacının kulağını ısırarak koparan şüpheli serbest bırakıldı19:23 - Silopi'de 4 işçinin şehit olduğu saldırıya 2 tutuklama19:18 - Meteoroloji'den 11 ilimiz için 'kuvvetli sağanak' uyarısı19:16 - Adana'da babalar gününde yürek yakan haber19:15 - Milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli 'haciz' uyarısı19:09 - Koronavirüs savaşçılarının hastanedeki büyük mücadelesi19:06 - Uzmanından uyarı! 'Güzelleşmek uğruna cildinizden olmayın'19:01 - Nemrut Krater Gölü'nün manzarası havadan görüntülendi18:55 - Dağlardan topladığı kekikler geçim kaynağı oldu
18:49 - Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu!18:41 - İstiklal Caddesi'nde maske takanların sayısında artış18:38 - Sağlıkçılar, 'Babalar Günü'nde de mesai başında18:36 - Babalar Günü'nde şehit babalarına en anlamlı ziyaret18:24 - 'Ateş savaşçıları' orman yangınlarıyla mücadeleye hazır18:18 - Bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı18:17 - Emekli ilçe milli eğitim müdürü hayatının kaybetti18:13 - Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Destekleme yetiştirme kurslarında yeni yapıya geçilecek'
Postacının kulağını ısırarak koparan şüpheli serbest bırakıldı
Bir ilçeyi yasa boğan ölüm! İddialar yürek burktu
İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
E-ticarette kotayı böyle aştılar
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yargıtay onadı, Belediye Başkanlığı düştü, yeni başkan seçilecek
MEB, yıllık izinlerinin kullanılmasında hassasiyet gösterilmesini istedi
Bakan Akar talimat verdi: Askerlere soruşturma açıldı
Yusuf Halaçoğlu: Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kalk gidelim 1
Şarkı hediye etmek 1
sınırlı sokağa çıkma yasağı 2
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 3
erol bulut 1
WhatsApp 1
kaşıntı 1
lgs 2020 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
sınavlar yaklaşkıtça vaka sayılarının düşmesi 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Pazar Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Geçici 31 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Kırıkkale SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam