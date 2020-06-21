Sınava şehit babasının isminin yazılı olduğu zırhlı araçla gitti
|21 Haziran 2020 17:13
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 2016'da şehit olan özel harekat polisi Yaşar Yavaş'ın oğlu Miraç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava babasının isminin yazılı olduğu zırhlı araçla götürüldü.
Sınav öncesi annesine "Babam olsaydı onunla giderdim." diyen Miraç'ın bu isteğini öğrenen Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi personeli harekete geçti.
İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er tarafından görevlendirilen özel harekat polisleri, dün sabah erken saatlerde ailenin yaşadığı eve gitti. Sınava gitmek için annesiyle evden çıkan Miraç, karşısında özel harekat polislerini görünce duygulandı.
Babası Yaşar Yavaş'ın adının yazılı olduğu zırhlı araca bindirilen Miraç, sınava gireceği okula götürüldü.
Sınav bitimine kadar okulun önünde bekleyen özel harekat polisleri, Miraç'ı aynı araçla evine bıraktı.
Babasının meslektaşlarıyla fotoğraf çektiren Miraç, özel harekat polislerine teşekkür etti.
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