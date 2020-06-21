Bakan Akar talimat verdi: Askerlere soruşturma açıldı
|21 Haziran 2020 17:27
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, görüntüleri sosyal medyada yer alan askerlere ilişkin başlatılan inceleme ve soruşturma sonucu sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi.
Sosyal medyada yer alan, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yapılan ve tepki çeken bazı davranışlarla ilgili görüntüler üzerine Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme ve soruşturma başlatılmıştı.
Bunun üzerine bir koğuşta çekildiği anlaşılan ve 4-5 Haziran tarihlerinde sosyal medyada yer alan görüntülerdeki askerlerin kimlikleri tespit edilerek ilgili birlik komutanlarınca idari ve hukuki işlem uygulandı.
Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından olay yerinde yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde, sorumluluğu görülenler hakkında adli ve disiplin işlemleri başlatılmasına karar verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma
20 Haziran 2020 16:32
|İçişleri Bakanlığı'ndan Bakırköy Belediyesi'ne soruşturma izni
17 Haziran 2020 23:04
|Diyarbakır'da esnafın darp edildiği iddiasına açıklama
14 Haziran 2020 22:54
|'Astsubayın naaşının otobüsle taşınması'na inceleme
12 Haziran 2020 14:17
|Sorusuna kızdığı hastaya hakaret eden doktora soruşturma
12 Haziran 2020 13:37
|Mevzuata aykırı üst araması yapan 2 bekçi açığa alındı
10 Haziran 2020 16:10
|'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
08 Haziran 2020 10:55
|Bakan Selçuk: LGS'de isteyen çocuğumuz maskesini çıkartabilir
07 Haziran 2020 16:08
|Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, öldürenlere 30 bin lira ceza
07 Haziran 2020 13:15
|Etik Kurul, başkanın lüks villası için inceleme başlattı
07 Haziran 2020 08:46