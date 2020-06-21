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'Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor' iddiası

Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'den kritik açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.
 21 Haziran 2020 17:53
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'Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor' iddiası

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen ölümcül hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Salgının başladığı Çin'de tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

DONMUŞ GIDALARDA DA TEDBİRLER ARTTIRILMALI

Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını belirtti. Koronavirüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti. Profesör Lanjuan,"Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir" dedi. Lanjuan, koronavirüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını vurguladı.
DHA
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