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Sivas'ın gölleri keşfedilmeyi bekliyor

Sivas'ın Zara ve Hafik ilçelerinde, doğal güzellikleriyle dikkati çeken irili ufaklı çok sayıda göl, keşfedilmeyi bekliyor.
 21 Haziran 2020 18:08
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Sivas'ın gölleri keşfedilmeyi bekliyor

Zara ve Hafik ilçesi arasındaki bölgede yer alan irili ufaklı çok sayıda göl, doğal güzellikleriyle adeta büyülüyor.

Sivas-Erzincan kara yolu kenarında Zara ilçesi sınırlarında yer alan ve Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamında koruma altına alınan Tödürge Gölü, yol güzergahını kullanan vatandaşlara ve yöre halkına adeta görsel şölen sunuyor.

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, çevresinde bulunan dinlenme tesisleri ile de ziyaretçilerine hizmet veriyor.

Kış aylarında yüzeyi buzla kaplanan Tödürge Gölü, buz altı dalışı yapmak isteyen dalgıçların da gözde mekanları arasında yer alıyor.

"Kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Hafik ilçesi yakınlarında, 67 hektarlık alanda yer alan, yazın 5, kışın ise 3 metre derinliğe sahip olan Hafik Gölü ise yerleşik ve göçmen kuşların doğal üreme alanı olarak biliniyor.

Zara ilçesindeki Kızılçan, Ağ ve Kara ile Hafik ilçesindeki Çimen ve Yenice de doğal güzellikleriyle Sivas'ın ön plana çıkan gölleri arasında yer alıyor.

"Kızılçan Gölü göz bebeğimiz"

Zara ilçesi Canova köyü muhtarı Yahya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yakınında bulunan Kızılçan, Ağ ve Kara göllerinin turizme kazandırılması noktasında destek beklediklerini söyledi.

Kızılçan Gölü'nün adeta nazar boncuğunu andıran görünümüyle dikkati çektiğine vurgu yapan Şahin, "Kızılçan Gölü göz bebeğimizdir, her şeyimiz burasıdır. Buraya baktıkça bir daha bakıyorum." dedi.

Şahin, köylerinin yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırladığını ifade ederek, "Ziyaretçilerin göle baktıkça bakası geliyor. Gölü görenler köyümüze tekrar geliyor. Kızılçan Gölü'nden dolayı köyümüze daha çok misafir geleceğini umut ediyoruz." diye konuştu.

Göllerin turizme kazandırılması bekleniyor

Köylerinin adeta göller bölgesi olduğunu vurgulayan ve bölgenin turizme kazandırılmasını isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Burada volkanik bir krater var. Göllerimiz birbirine çok benziyor. Bölgemizde bir de Kara Göl var, suyunun kara olmasından dolayı ismi Kara olarak geçiyor. Onun alt tarafında da Ağ Göl var. Onun suyu da daha beyaz ve daha parlak. Bunlar doğal oluşumlu göllerimiz. Bakmaya görmeye her zaman ihtiyacımız olan göllerdir."

Göllerin köylerine ve Sivas turizmine katkı sağlayacağını inandığını dile getiren Şahin, "Gerekli özen gösterilirse burası turizme açılır. Yollarımız biraz bozuk, yetkililer buraya el atarsa burası canlanır." açıklamasında bulundu.

Şahin, göllerin sularında kuruma ve çekilme olmadığına işaret ederek, "Bu göllerimizin sularının seviyesi hep aynı, hiç özeliklerini kaybetmiyor. Bu göller harika göllerdir, suyu hiçbir zaman bitmez ve derinliği de hiç ölçülememiştir." dedi.

Anadolu Ajansı
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