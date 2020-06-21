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Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler

Öncelikli görevleri çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan, şiddetten ve terör örgütlerinden korumak olan birimlerde çalışan polisler, sadece evde değil işte de "babalık" görevini üstleniyor.
 21 Haziran 2020 18:13
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Hem evde hem işte 'babalık' yapan polisler

İki kutsal görevi bir arada yürüten polis babalar, kendi evlatlarından ayrı tutmadıkları çocukları korumak için "Babalar Günü'nü de mesai başında geçiriyor.

Öncelikli görevleri çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan, şiddetten ve terör örgütlerinden korumak olan birimlerde çalışan polisler, sadece evde değil işte de "babalık" görevini üstleniyor.

O babalardan biri olan Mersin Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Volkan Bukis (40), 12 yaşındaki kızı Aleyna Buse'nin yanı sıra çok sayıda çocuğun güvenliğini sağlamak için mücadele ediyor.

Okulları, parkları ve sahil şeridini adım adım gezen Bukis, sohbet ettiği çocuklara kötü alışkanlıklardan nasıl korunacaklarını, endişelendikleri ve korktukları bir durumla karşılaştıklarında neler yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Babası emekli polis olan, eşi de aynı mesleği yürüten Bukis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 yıldır polislik yaptığını, iş hayatının büyük bir kısmını çocuklarla iç içe geçirdiğini söyledi.

Bukis, babalık ve polisliğin benzer çok yönü olduğunu ifade ederek, "Babalık ve polisliğin kesiştiği en önemli noktanın vicdan olduğunu düşünüyorum. Vicdanlı her babanın iyi bir polis olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için yaptıkları işlerin babalık duygusuyla eş değer olduğunu belirten Bukis, şöyle konuştu:

"Mesaiden geldiğim zamanlarda kızımın yastığıma sarılıp uyuduğunu görünce çok duygulanıyorum ama dışarıda da diğer çocuklar için faydalı görevler yaptığımız için gururluyum. Anne, baba sevgisine ve şefkatine ihtiyacı olan çok fazla çocuk var. Bu çocuklar için iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Onlar doğru şartlarda yaşamadıkları için bazen suça sürüklenebiliyorlar, suça maruz kalabiliyorlar. Bu konuda yaptığımız iyi şeyler bize babalık duygusunu yeniden yaşatıyor, bizleri mutlu ediyor. Benim için evde kızımla, dışarıda diğer çocuklarla geçirdiğim her gün Babalar Günü."

"Babalık, bizler için sadece evle sınırlı değil"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 2 çocuk babası Hakan Aydoğan (39) da Narkotik köpeği "Mila" ile çocukların ve gençlerin bulunduğu her yerde uyuşturucuyla mücadele ediyor.

Aydoğan, 8 yaşındaki oğlu Kemal Emir ve 5 yaşındaki oğlu Orhan Selim'den ayrı görmediği çocukları korumak için çalıştığını ifade etti.

Bu kapsamda başta okullar ve parklarda sık sık denetimler yaptıklarını aktaran Aydoğan, gençlerin uyuşturucuyla hiç tanışmaması, suçluların da en kısa sürede adalete teslim edilmesi için mücadele ettiklerini belirtti.

Aydoğan, kendisi gibi polis olan babasını örnek aldığı için mesleğe başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat mesai gözetmeksizin çalıştığımız için çoğu zaman eve geldiğimizde çocuklarımız uyumuş oluyorlar, onları yataklarında görüyoruz. Eve girmek bizim için bayram neşesi gibi oluyor. Buna rağmen her gün aynı dinamiklik ve şevkle işimize devam ediyoruz. Riskli bir birimde çalışıyoruz. Akşam olduğunda eve sağ salim gelmişsek bizim için o gün bir bayram, bir Babalar Günü."

Tüm çocukları ayırt etmeden çalıştıklarının altını çizen Aydoğan, "Görevimizden dolayı babalık, bizler için sadece evle sınırlı değil. Babalığın en temel duygusu koruyuculuktur. Bizler de evdeki çocuklarımızı yetiştirmeye, korumaya çalışırken dışarıdaki bütün çocukları da korumaya, bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Tüm çocuklara baba şefkatiyle davranmak zorundayız"

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 14 yıllık polis Orhan Kılıç (34) da çocukları suçtan ve terörden korumak için özel gününde de çalışıyor.

Yavuz Selim adında 6 yaşında oğlu bulunan, eşi de 8 aylık hamile olan Kılıç, babalığın özel bir duygu olduğunu belirterek, tüm şehit babalarının gününü kutladığını söyledi.

Sorumlulukları ağır olsa da babalığın kutsal olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"Biz polis olarak sadece evde babalık yapmıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman tüm çocuklara da bir baba şefkatiyle davranmak zorundayız. Çünkü ülkemizin geleceği onlara emanet. Dışarıdaki bütün çocuklar bizim çocuğumuz gibi, hepsi özel. Her bir çocuğun geleceği var. Vatanımızın ve milletimizin geleceği için çocuklarımız değerlidir."

Anadolu Ajansı
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