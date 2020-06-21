Emekli ilçe milli eğitim müdürü hayatının kaybetti
|21 Haziran 2020 18:17
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Burhaniye ilçesinde, öğretmenlik, lise müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yapan Remzi Gücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gücü'nün cenazesi, öğrencilerinin omuzlarında Edremit Zeytinli Mezarlığında toprağa verildi.
Burhaniye'de Burhaniye Lisesi Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan 78 yaşındaki 3 çocuk babası Remzi Gücü, bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde dün sabah hayatını kaybetti. Burhaniye'ye getirilen Remzi Gücü'nün cenazesi doğup büyüdüğü Edremit Zeytinli mahallesine götürüldü. Öğrencilerinin omuzlarında Zeytinli mezarlığına götürülen Gücü, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Mezarlıkta taziyeleri Gücü'nün oğulları Kaya Gücü ve Abdi Gücü kabul etti. Remzi Gücü'nün ardından çok sayıda öğrencisi ve çalışma arkadaşları sosyal medyada taziye mesajları yayınladı. Gücü'nün lisede öğretmeni ve okul müdürü olduğunu anlatan Necmettin Gedikoğlu, "Remzi hocam müdür olarak da öğretmen olarak da çok sevilen bir insandı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Mekanı Cennet olsun" dedi. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Başkanı Gürsel Vardar da, " Remzi hocamız lisede müdürümüzdü. Ayrıca, milli eğitimde çalışırken de amirimizdi. Her görüşe saygılı çok adil bir idareciydi. Onun için de herkes onu severdi. Allah rahmet eylesin" dedi.
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