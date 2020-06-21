Bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı
|21 Haziran 2020 18:18
|Yazdır
Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçiye çarparak yaralayan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büyükbölcek Mahallesi'nde dün denetim yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken otomobiliyle bekçiye çarpıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlı Murat Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Büyükbölcek Mahallesi'nde dün denetim yapan polis ekipleri, Murat Ç'nin (33) kullandığı 68 AAG 349 plakalı otomobili durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken bekçi Mehmet Kara'ya (28) çarpıp yaralamıştı.
Kovalamaca sonucu Yenimahalle'de yakalanan Murat Ç. gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana'da babalar gününde yürek yakan haber
21 Haziran 2020 19:16
|Yanlış adama çattılar! 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
21 Haziran 2020 17:50
|Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar
21 Haziran 2020 16:05
|Sınıfta tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı
21 Haziran 2020 15:16
|Ankara'da 'değnekçi'lere yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı
21 Haziran 2020 15:14
|Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı
21 Haziran 2020 14:52
|Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
21 Haziran 2020 14:22
|Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21 Haziran 2020 14:01
|Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobili polis söndürdü
21 Haziran 2020 13:59
|Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti
21 Haziran 2020 13:05