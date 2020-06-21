Dağlardan topladığı kekikler geçim kaynağı oldu
|21 Haziran 2020 18:55
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Batman'ın Gercüş ilçesinde 57 yaşındaki bir kadın dağlardan topladıkları kekikleri satarak ev geçimini sağlıyor.
Gercüş'te yaşayan 57 yaşındaki Seve Turan, eşi ile birlikte her gün sabah saatlerinde dağa çıkarak kekik topluyor. Dağdan topladığı kekikleri kilosu 40 liradan satan Turan, aile geçimine katkıda bulunuyor. Geçim kaynağının kekik olduğunu belirten Seve Turan, "Kekiği ovaladıktan sonra elekten geçiriyorum. Topladığımız kekiği 3 gün gölgede bırakıyoruz kuruması için daha sonra temizliyoruz. 3 elekten geçirdikten sonra temizlenebiliyor. Kilosunu 40 liradan satıyorum. Günde 1 kilogram toplayabiliyoruz. Bu nedenle ev ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayamıyoruz. 13 sene çalıştım eşim trafik kazası geçirince ona bakmak için işi bırakmak zorunda kaldım. Eşim 65 yaş üstü olduğundan dolayı şuan onun yaşlılık maaşıyla ve kekik toplayarak geçiniyoruz" dedi.
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