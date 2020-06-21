Nemrut Krater Gölü'nün manzarası havadan görüntülendi
|21 Haziran 2020 19:01
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2250 rakımdaki dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nün kendine hayran bırakan güzellikleri drone ile havadan görüntülendi.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Özellikle hafta sonları ağırladığı misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunan Nemrut Krater Gölü'nün bu güzellikleri drone ile havadan görüntülendi. Seyrine doyumsuz manzarası ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Nemrut, görenleri etkiliyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut'a gelen ziyaretçiler, kalderanın eşsiz manzarasını ve doğal güzelliklerini fotoğraflama imkanı buluyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.
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