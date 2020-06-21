Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da babalar gününde yürek yakan haber
Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu.
|21 Haziran 2020 19:16
|Yazdır
Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Karataş sahilinde denize giren Ali Ercan Karayiğit (11), kıyıdan uzaklaşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde bulunan baba Habib Karayiğit ise oğlunu kurtarmak istedi. Ancak oğlunu kurtarmak isteyen baba gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların polisi aramasıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları aramada babanın cansız bedenini buldu. Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bekçiye otomobiliyle çarparak yaralayan kişi serbest bırakıldı
21 Haziran 2020 18:18
|Yanlış adama çattılar! 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
21 Haziran 2020 17:50
|Emekli astsubayı 'kredi çıktı' diyerek dolandırdılar
21 Haziran 2020 16:05
|Sınıfta tüfekle ateş açan kursiyer gözaltına alındı
21 Haziran 2020 15:16
|Ankara'da 'değnekçi'lere yönelik operasyon: 9 kişi yakalandı
21 Haziran 2020 15:14
|Bursa'da çöp kamyonunun çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı
21 Haziran 2020 14:52
|Gaziantep'te askeri araç devrildi: 5 asker yaralı
21 Haziran 2020 14:22
|Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
21 Haziran 2020 14:01
|Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobili polis söndürdü
21 Haziran 2020 13:59
|Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti
21 Haziran 2020 13:05