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Bursa-İznik kara yolu kuvvetli sağanak nedeniyle kapandı

Bursa-İznik kara yolu sağanak sonucu derenin taşmasıyla ulaşıma kapandı.
 21 Haziran 2020 20:37
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Bursa-İznik kara yolu kuvvetli sağanak nedeniyle kapandı

Bursa-İznik kara yolu sağanak sonucu derenin taşmasıyla ulaşıma kapandı.

Bölgede yaklaşık 2 saat etkisini sürdüren kuvvetli sağanak, İznik ilçesi Mustafalı Mahallesi mevkisinde derenin taşmasına yol açtı.

Selin, ağaç parçaları ve taşları sürüklemesiyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yolu temizlemeye çalışıyor.
Anadolu Ajansı
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