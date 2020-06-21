Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru Fatih Perçin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|21 Haziran 2020 21:02
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinde kalp krizi geçiren polis memuru Fatih Perçin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Fatih Perçin (44) evinde fenalaştı. Evde bulunan ailesi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafımdan ilk müdahalesi yapılan Perçin, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önünde toplanan Perçin'in yakınları ve görev arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
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