Polis memuru, abdest alan yaşlı adamın çoraplarını giydirdi
|21 Haziran 2020 21:03
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Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı, Rize'de abdest alan bir yaşlının çoraplarının ve ayakkabılarının bir komiser yardımcısı tarafından giydirilmesinin yer aldığı video beğeni topladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bir polisin abdest alan yaşlı adama çoraplarını ve ayakkabılarını giydirdiği görülüyor. Görüntüyü kısa sürede yaklaşık 70 bin kişi izledi.
Paylaşımla ilgili mesajda ise "Rize'de Cuma tedbirlerinde görevli personelimizin, abdest alan amcamıza yardım ettiği anlar vatandaşımız tarafından böyle görüntülendi. İyilik ve sevgi paylaştıkça yayılır, hayat paylaştıkça güzelleşir." denildi.
Yaşlı adama yardım eden emniyet görevlisinin, Rize Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubede görevli komiser yardımcısı Burak Yıldırım olduğu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın personeli teşekkür belgesi ile ödüllendireceği öğrenildi.
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