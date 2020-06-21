Babalar gününde 'memur babalar' için duygusal paylaşımlar
Prof. Dr. iur Mehmet Köksal, Babalar gününde, sosyal medya hesabından, hakim babasıyla ilgili anısını paylaştı.
|21 Haziran 2020 21:56
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Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal, 21 Haziran Babalar gününde, sosyal medya hesabından hakim babasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Köksal'dan sonra başka ziyaretçiler de kamu personeli olan babalarıyla ilgili bazı paylaşımlarda bulundu.
Etik ilkeler içeren bu paylaşımları alıntılıyoruz.
Babam cevizleri adama geri verdi ve teşekkür edip, bir daha böyle şeyler yapmamasını söyledi. Ben anlam verememiştim. Sonradan öğrendim ki, adamın bir davasına babam bakıyormuş. Babam ertesi gün dosyadan çekilmişti. "Cevizleri geri vermiştik." dediğimde,Prof. Dr. iur. Mehmet Köksal (@DrMkoksal) June 21, 2020
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