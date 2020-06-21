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MHP eski milletvekili Hasan Ali Kilci vefat etti

Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem Kayseri Milletvekili, Kayseri Ticaret Odası eski Başkanlarından Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 21 Haziran 2020 22:18
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MHP eski milletvekili Hasan Ali Kilci vefat etti

Eski MHP Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'deki özel bir hastanede bir süredir astım tedavisi gören ve akşam saatlerinde beyninde pıhtı meydana gelen 25. Dönem MHP Milletvekili Kilci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Uzun süre Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Kilci, bunun yanında Ticaret Odaları Komisyon Üyeliği, Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Kayseri Serbest Bölge Başkan Yardımcılığı, Dünya Ticaret Merkezi Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi, KTO Turizm İşletmesi ve TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Kilci ayrıca birçok ekonomik ve sosyal kuruluşta yönetim kurulu üyesi ve başkan olarak görev aldı.

Erciyesspor ve Kayserispor kulüplerinde teknik adam, yönetici, asbaşkan ve başkan olarak görev üstlenen Kilci'nin cenazesi, yarın Hacılar ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Anadolu Ajansı
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