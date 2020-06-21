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Burdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir lise öğrencisi odasında ölü bulundu
|21 Haziran 2020 22:35
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir lise öğrencisi odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Salda köyünde yaşayan Bekir Argun'u (17) tarlaya çalışmaya gidip öğle yemeği için eve gelen anne ve babası, ikametlerinin üst katındaki odasında hareketsiz buldu.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Argun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Lise öğrencisinin cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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