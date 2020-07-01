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Müdür yardımcısı okuldaki döner sermaye çalışmalarına mesai saatleri dışında katılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 10.06.2020 tarih ve 7702674 yazılarıyla, müdür yardımcısı kadrosunda olan personellerin, döner sermaye çalışmalarına mesai saatleri dışında öğretmen sıfatıyla ve fiilen çalışarak katılıp parça başı üretimde görev alıp alamayacağı hususundaki soruları cevapladı.
 01 Temmuz 2020 14:01
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Müdür yardımcısı okuldaki döner sermaye çalışmalarına mesai saatleri dışında katılabilir mi?

MEB Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı bölümünün 3. maddesinin (j) bendinde "Personel" tanımında; "Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurumun kadrosunda olan veya atamaya yetkili makam tarafından bu işletmede fiilen çalışmak üzere görevlendirilen ve döner sermaye faaliyetlerine katkıda bulunan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi kişileri," ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca Döner Sermaye İşletmeleri Çalışma Yönergesinin, müdür yardımcılarının fazla çalışması başlıklı kısmında; "Öğretim müdür yardımcıları, tatillerde ve öğretim aylarında kanuni çalışma saatleri dışında, isterlerse. ( Değişiklik : İşletmeler Dairesi Başkanlığının 19/03/1997 tarih ve 97/935 sayılı genelgesi doğrultusunda işlem yapılacaktır.) ayda 60 saate kadar branşları ile ilgili siparişler üzerinde fiilen çalışabilirler. Bunların fazla çalışma ücretleri işçilik ücreti olarak ödenir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen düzenlemeler çerçevesinde, harcama yetkilisince çalışmasına ihtiyaç duyulan okulun müdür yardımcıları, branşlarının uygun olması ve idarecilik gereği yapmaları gereken görevlerini aksatmamak şartıyla atölyede fiilen mal ve hizmet üretiminde parça başı ücret esasına göre çalışabilir ve ücret ödenebilir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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