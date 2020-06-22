'Okul döner sermaye işletmeleri, piyasadan sipariş alabilmeli!'
|22 Haziran 2020 10:06
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Strateji Geliştirme Başkanlığının 15.05.2020 tarihli ve 7000262 sayılı yazı ve ekinde yer alan "Sayıştay 2019 Yılı Taslak Denetim Raporu"nda Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde faaliyet gösteren döner sermaye işletmelerine ilişkin ilgi yazı ekinde belirtilen bulgular Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir.
"Sayıştay 2019 Yılı Taslak Denetim Raporu"nda döner sermaye işletmeleri ile ilgili olarak:
1- Hiçbir faaliyeti bulunmayan döner sermaye işletmelerinin bulunması,
2- Beşeri kaynakların etkin kullanılmaması,
3- Maddi duran varlıkların atıl kalması,
4- Öğrencilere verilen beceri eğitimlerinin düşük kalması,
hususları belirtilmektedir.
Bakanlığımız okul ve kurumları bünyesinde yer alan döner sermaye işletmelerinin etkin ve verimli hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, döner sermaye işletmelerinde "Sayıştay 2019 Yılı Taslak Denetim Raporu"nda belirtilen eksik hususların yerine getirilmesini sağlamak için harcama yetkilisi başta olmak üzere teknik müdür yardımcısı ve diğer görevli personelin piyasadan sipariş alınması için gayret göstermeleri gerekmektedir.
İşte o yazı ve "Sayıştay 2019 Yılı Taslak Denetim Raporu"nun ilgili kısımları;
Ahmet KANDEMİR
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