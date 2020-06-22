22 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
|22 Haziran 2020 00:05
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EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek.
(Ankara/11.00)
2- TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "silahsızlanma" konulu bir görüşme gerçekleştirecek.
(Viyana)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenecek "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerini 7 Şubat 2012'de ifadeye cagırma ve yakalama kararı cıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin, 14'ü tutuklu 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.
(İstanbul/10.00)
3- Bursa'da bazı yerleşim yerlerindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Bursa)
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.
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