1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
 21 Haziran 2020 23:42
Yazdır
MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti

MHP 25'inci dönem milletvekili Hasan Ali Kilci, geçen 29 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Kilci, 23 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşı döktü. Kilci, yarın Hacılar ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu: 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediyoruz
22 Haziran 2020 01:45		 22 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
22 Haziran 2020 00:05
Erdoğan: Biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık
21 Haziran 2020 20:19		 Yeni vaka sayısı 1000 sınırına yaklaştı
21 Haziran 2020 20:03
Bakan Akar talimat verdi: Askerlere soruşturma açıldı
21 Haziran 2020 17:27		 TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
21 Haziran 2020 17:11
1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
21 Haziran 2020 16:52		 'Bakanlık kapatılan termik santralleri tekrar denetlenecek'
21 Haziran 2020 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü paylaşımı
21 Haziran 2020 15:45		 'RTÜK Başkanı 4 maaş alıyor' iddialarına ilişkin açıklama
21 Haziran 2020 15:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:45 - Soylu: 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediyoruz00:56 - AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor00:09 - Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda00:05 - 22 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - AppGallery ile Keşfet ve Kazan!23:56 - Şiddetli yağış nedeniyle Dağardı yolu kapandı23:54 - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı23:51 - Kars'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi23:42 - MHP eski milletvekili Kilci, hayatını kaybetti22:54 - Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü tekrar hediye etti
22:49 - Restoran ve kafelere gideceklere koronavirüs uyarısı!22:35 - Burdur'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu22:18 - MHP eski milletvekili Hasan Ali Kilci vefat etti22:13 - Kuma gömdükleri peyniri, 3 yıl boyunca tüketebiliyorlar22:11 - Berlin'de Türk avukata ters kelepçe21:56 - Babalar gününde 'memur babalar' için duygusal paylaşımlar21:32 - Pençe Kartal operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit21:27 - Bursa'da sele kapılan 2 vatandaş hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor
22 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
AppGallery ile Keşfet ve Kazan!
Soylu: 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya 1
saniye 1
aym'nin demirtaş kararı 2
medipol başakşehir 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
sık sık saç rengini değiştirmek 1
çikolata 1
şehriye çorbası 1
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 4
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam