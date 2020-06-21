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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 milyonu geçti.
 21 Haziran 2020 23:54
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 9 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Kovid-19'a yakalananların sayısı 9 milyon 6 bin 759'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 348 bin 839 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 73 bin 376), Rusya (584 bin 680), Hindistan (426 bin 910), İngiltere (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Şili (251 bin 355), Peru (251 bin 338), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952) ve Almanya (191 bin 575) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 187 bin 685'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Pakistan (176 bin 617), Meksika (175 bin 202), Fransa (160 bin 377), Suudi Arabistan (157 bin 612), Bangladeş (112 bin 306), Kanada (101 bin 286), Güney Afrika (97 bin 302), Katar (87 bin 369), Çin (83 bin 378), Kolombiya (65 bin 633), Belçika (60 bin 550), Belarus (58 bin 505), İsveç (56 bin 43), Mısır (55 bin 233) ve Ekvador (50 bin 640)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 468 bin 754 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 4 milyon 788 bin 11 kişi iyileşti, halen 3 milyon 749 bin 994 hasta tedavi görüyor.
Anadolu Ajansı
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