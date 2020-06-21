Şiddetli yağış nedeniyle Dağardı yolu kapandı
|21 Haziran 2020 23:56
|Yazdır
Kütahya'nın Simav ilçesi ile Harmancık yolunun 30. kilometresinde, şiddetli yağış sebebiyle yolun trafiğe kapandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sebebiyle, Simav - Harmancık yolundaki Çayhanlar - Esenbağ arası ile Hasanören köyünün yolları trafiğe kapandı. Şiddetli yağış ile karayoluna sürüklenen toprak ve taşlar sebebiyle araçların uzun kuyruk oluşturduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin kontrol altına aldığı yolda bazı araçların geri döndüğü bildirildi. Simav İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda, taş ve toprak yığınları ile dolan yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açılırken, Hasanören köyü ile ana yol arası çalışmalar devam ediyor. Can kaybının yaşanmadığı şiddetli yağış sonrası zarar gören yollarda, temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor
22 Haziran 2020 00:56
|Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı
21 Haziran 2020 23:54
|Kars'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21 Haziran 2020 23:51
|Cumhurbaşkanı Erdoğan o yüzüğü tekrar hediye etti
21 Haziran 2020 22:54
|Restoran ve kafelere gideceklere koronavirüs uyarısı!
21 Haziran 2020 22:49
|MHP eski milletvekili Hasan Ali Kilci vefat etti
21 Haziran 2020 22:18
|Kuma gömdükleri peyniri, 3 yıl boyunca tüketebiliyorlar
21 Haziran 2020 22:13
|Pençe Kartal operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit
21 Haziran 2020 21:32
|Polis memuru, abdest alan yaşlı adamın çoraplarını giydirdi
21 Haziran 2020 21:03
|Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
21 Haziran 2020 21:02