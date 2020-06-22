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AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bursa'da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
 22 Haziran 2020 00:56
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AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Bursa'da yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından Bursa'da yaşanan sel sonrası vatandaşları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bursa ilimizde yaşanan sel sonrası kayıp durumda bulunan vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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