Bursa'daki sel felaketinde yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi.
|22 Haziran 2020 05:20
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bursa'da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı. Kurum, "Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çevre ve şehircilik il müdürlüğü ekiplerimizi yağıştan etkilenen bölgelere sevk ettik. Hasar tespit çalışmalarını hızla yaparak vatandaşlarımızın yaralarını saracağız" ifadelerini kullandı.
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