1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor
 22 Haziran 2020 06:30
Yazdır
Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege,İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Isparta, Burdur, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
22 Haziran 2020 08:40		 Adli Tıp raporu ortaya çıktı: Yüzde 77'si hatalı
22 Haziran 2020 08:21
'Turistlere sınırda PCR testi ve pandemi sigortası yapılacak'
22 Haziran 2020 07:40		 İki Türk bilim insanının başarıları gururlandırdı
22 Haziran 2020 07:30
Büyükler söz dinledi, gençler oralı bile değil
22 Haziran 2020 07:11		 Vaka görülmeyen belde iki milyon maske üretti
22 Haziran 2020 07:00
Elektrik milli kaynaklardan: Yenilenebilir enerjide rekor kırdı
22 Haziran 2020 06:40		 AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor
22 Haziran 2020 00:56
Şiddetli yağış nedeniyle Dağardı yolu kapandı
21 Haziran 2020 23:56		 Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı
21 Haziran 2020 23:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:40 - Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı08:30 - Hastanede silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var08:21 - Adli Tıp raporu ortaya çıktı: Yüzde 77'si hatalı08:08 - Maske takmama cezası bugün başladı08:05 - 'Sosyal medyadaki kamplaşma derinleşti'08:00 - 'Korsan taksinin önüne geçilebilir'07:58 - Elektrikte 20 yılın yerli rekoru geldi07:55 - Hassas banka bilgileri yabancıya gitmeyecek!07:41 - Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı07:40 - 'Turistlere sınırda PCR testi ve pandemi sigortası yapılacak'
07:30 - İki Türk bilim insanının başarıları gururlandırdı07:11 - Büyükler söz dinledi, gençler oralı bile değil07:05 - MEB öğretmen dağılımındaki adaletsizliği niçin çöz(e)müyor?07:00 - Vaka görülmeyen belde iki milyon maske üretti06:40 - Elektrik milli kaynaklardan: Yenilenebilir enerjide rekor kırdı06:30 - Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı06:10 - Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı05:20 - Bursa'daki sel felaketinde yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı
MEB öğretmen dağılımındaki adaletsizliği niçin çöz(e)müyor?
Soylu: 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediyoruz
Hastanede silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor
Maske takmama cezası bugün başladı
İki Türk bilim insanının başarıları gururlandırdı
'Sosyal medyadaki kamplaşma derinleşti'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sude 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 4
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
aym'nin demirtaş kararı 2
kedi 1
21.06.2020 kasımpaşa vs fenerbahçe maçı 1
çikolata 1
Kalk gidelim 1
pide 1
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam