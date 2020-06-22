1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı

Eski MİT'çi Enver Altaylı'nın kaçırmaya çalıştığı Mehmet Barıner'in testini yapan yalan makinesi sorumluları da FETÖ'cü çıktı. Dört kez yalan makinesine sokulan Barıner, MİT'e alınırken yapılan testten 'olumlu' raporu aldı. Daha sonraki üç test için de Barıner, "Bu testleri de başarıyla geçmiş olmalıyım ki aktif göreve atandım" dedi.
 22 Haziran 2020 06:10
Yazdır
Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı

FETÖ'nün CIA bağlantısını kuran eski MİT'çi Enver Altaylı'nın kaçırmaya çalıştığı iddia edilen eski MİT mensubu Mehmet Barıner ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Barıner'in örgüt üyesi MİT görevlileri tarafından nasıl korunduğuna ilişkin ayrıntılar dava dosyasına damgasını vurdu. Dosyaya göre örgüt içerisinde 'Mustafa' kod ismini kullanan Barıner, MİT'te yer alan FETÖ'cülerin ortaya çıkarılması amacıyla uygulanan bazı mülakatlar ile yalan makinesi testlerine sokuldu.

4 KEZ YALAN MAKİNESİNE GİRDİ

Toplam dört kez yalan testine sokulan Barıner bu testleri geçti. Barıner'e ilk yalan testi 2013 yılında MİT'te yapıldı. Bu testte Barıner'e Fetullah Gülen ve örgütü ile bağlantısı olup olmadığı soruldu. İlkokuldan beri örgüt içerisinde olmasına rağmen Barıner, bu soruya 'hayır' cevabını verdi. Yalan testine takılan bu cevap testi yapan FETÖ'cüler tarafından karartıldı. Testin ardından Barıner görevini sürdürdü.

ANKARA'DAN CİZRE'YE GÖNDERİLDİ

İlk testin ardından iki kez daha testlere alınan Barıner'e testlerin sonucuyla ilgili bilgi verilmedi. Ancak görevine devam etti. Son olarak 2016 yılında test alınan Barıner, testin ardından Ankara'daki görev yerinden MİT Cizre Bölge Daire Başkanlığı'na atandı. Dava dosyasında ifadesinde Barıner bu olayı şu şekilde anlatıyor: "Bu testleri başarı ile geçmiş olmalıyım ki aktif göreve atandım. Bana yalan makinesi ile birinci ve ikinci testi yapan teşkilat mensupları 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edildiler."

Mustafa Sait Özkan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mardin'de terör operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı
21 Haziran 2020 13:47		 FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası yarın başlıyor
21 Haziran 2020 12:59
Örgütün Jandarma Okullar Komutanlığı yapılanmasını anlattı
21 Haziran 2020 11:55		 Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden yakalandılar
21 Haziran 2020 11:19
İşte FETÖ'nun 41 kişilik kırmızı listesi
21 Haziran 2020 10:39		 İnleri başlarına yıkılıyor
21 Haziran 2020 10:37
'Kanın yerde kalmayacak'
21 Haziran 2020 10:31		 İstihbarat Başkanının emir astsubayı, FETÖ'den gözaltına alındı
20 Haziran 2020 13:58
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi
20 Haziran 2020 13:02		 Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
20 Haziran 2020 12:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:40 - Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı08:30 - Hastanede silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var08:21 - Adli Tıp raporu ortaya çıktı: Yüzde 77'si hatalı08:08 - Maske takmama cezası bugün başladı08:05 - 'Sosyal medyadaki kamplaşma derinleşti'08:00 - 'Korsan taksinin önüne geçilebilir'07:58 - Elektrikte 20 yılın yerli rekoru geldi07:55 - Hassas banka bilgileri yabancıya gitmeyecek!07:41 - Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı07:40 - 'Turistlere sınırda PCR testi ve pandemi sigortası yapılacak'
07:30 - İki Türk bilim insanının başarıları gururlandırdı07:11 - Büyükler söz dinledi, gençler oralı bile değil07:05 - MEB öğretmen dağılımındaki adaletsizliği niçin çöz(e)müyor?07:00 - Vaka görülmeyen belde iki milyon maske üretti06:40 - Elektrik milli kaynaklardan: Yenilenebilir enerjide rekor kırdı06:30 - Sıcaklıklar yurt genelinde artacak - Haritalı06:10 - Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı05:20 - Bursa'daki sel felaketinde yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını saracağız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Belediyeler, 5393'e tabi personel alımlarını Resmi Gazetede yayınlamak zorunda
Kaybolan 4 kişiden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı
Yalan makinesine sokan kişiler bile FETÖ'cü çıktı
MEB öğretmen dağılımındaki adaletsizliği niçin çöz(e)müyor?
Soylu: 4 kişi için arama çalışmalarına devam ediyoruz
Hastanede silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
AFAD: Bursa'da arama kurtarma çalışması aralıksız devam ediyor
Maske takmama cezası bugün başladı
İki Türk bilim insanının başarıları gururlandırdı
'Sosyal medyadaki kamplaşma derinleşti'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aym'nin demirtaş kararı 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 4
20.06.2020 denizlispor vs beşiktaş maçı 1
bekçilere bekar veya yalnız kadınları gözetleme yetkisi 2
max kruse'nin fenerbahce ile sözleşmesini feshetmesi 1
çikolata 1
istanbul'da görülen köpek şeklindeki bulut 4
21.06.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
21.06.2020 bursa'daki sel 1
kedi 1
SON İLANLAR
Selçuk Üniversitesi 27 İşçi Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli 45 sağlık personeli alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 70 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Teşvikiye Belediyesi 8 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam