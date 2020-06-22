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Elektrik milli kaynaklardan: Yenilenebilir enerjide rekor kırdı

Enerjide, yerli ve yenilenebilir üretimin payı Türkiye tarihinin en yüksek düzeyine çıktı. Yılın ilk beş ayında 4 puan artışla yüzde 66'ya ulaştı. 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ı böylece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı da azalmış oldu
 22 Haziran 2020 06:40
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Elektrik milli kaynaklardan: Yenilenebilir enerjide rekor kırdı

Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji hedefi için gerçekleştirdiği yatırımların meyvelerini toplamaya başladı. Bu alanda atılan kararlı adımlarla 2020'nin ilk beş ayında bu alanda iki önemli rekor kırıldı. 2019 sonunda yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir enerji üretim payı yılın ilk beş ayında yüzde 66'ya yükseldi.

HİDROLİK KAYNAKLAR ÖNDE

Yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde yüzde 34,3 ile hidrolik kaynaklar başı çekerken, rüzgar yüzde 8,8, jeotermal yüzde 3,6, güneş yüzde 3,5, biyokütle ve diğer kaynaklar ise yüzde 2'lik paya ulaştı. Yerli kömür ise yüzde 13,8'lik bir paya sahip oldu. Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Böylece yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde Türkiye tarihinin rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor" diyerek paylaştığı verilere göre günlük üretimde büyük bir rekor kırıldı. Hidroliğin yüzde 43,7, rüzgarın yüzde 14,5, güneşin yüzde 7,2, jeotermalin yüzde 5,3, biyokütle ve diğer kaynakların yüzde 2,8'ye ulaştığı günlük elektrik üretim rekorunda yerli kömür ise yüzde 16,5'lik bir pay aldı.

SON 20 YILIN REKORU

2020 Nisan'da üretilen elektriğin yüzde 79,6'sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 66'sı ise sadece yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Nisanda ürettiğimiz elektriğin yüzde 79,6'sını yerli ve yenilenebilir, yüzde 66'sını ise sadece yenilenebilir kaynaklardan elde ederek aylık bazda son 20 yılın rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı. Hidrolik kaynakların yüzde 45, rüzgarın yüzde 9,9, güneşin yüzde 5, jeotermalin yüzde 4,1, biyokütle ve diğer kaynakların yüzde 2,2'ye ulaştığı nisan ayı elektrik üretiminde yerli kömür ise yüzde 13,4'lük bir orana sahip oldu. Öte yandanTürkiye'de doğal gazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37,2 azalışla 58,1 teravatsaate gerilerken, doğal gazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18,8'e düştü.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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