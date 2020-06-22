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Vaka görülmeyen belde iki milyon maske üretti

Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde kurulan tekstil atölyesinde, 2 milyonu aşkın maske üretildi.
 22 Haziran 2020 07:00
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Vaka görülmeyen belde iki milyon maske üretti

Toroslar'ın eteğindeki 2 bin 500 nüfuslu beldede, belediyenin girişimleriyle özel tekstil atölyesi kuruldu. 80'e yakın kişiye iş imkanı sağladı. Böylece atölye, salgın sürecinde nüfusunun 800 katından fazla maske üretimine imza attı. Göktepe Belediye Başkanı Mustafa Doğan, "Tekstil atölyesinin günlük 100 bin maske üretme kapasitesi var. Sağlık Bakanlığımız bu maskeleri ülkemizde kullandı hatta yabancı ülkelere bile dağıttı. İnsanlara şifa oldu. Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Standartlara uygun üretilen maskeler Sağlık Bakanlığı onaylı, belgeli, 3 katlı ve telli. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken beldemizde hiç vaka görülmedi. Talep olduğu sürece maske üretimi devam edecek" dedi.
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