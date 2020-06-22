Büyükler söz dinledi, gençler oralı bile değil

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun son toplantısında 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulamasının kaldırılmasından sonra, yapılan gözlemler masaya yatırıldı. Kurul üyeleri, özellikle büyükşehirlerde 1 Haziran'da başlayan yeni normal hayata ve salgınla mücadelede tedbirlere en fazla 65 yaş üstü vatandaşların uyduğuna yönelik tespitleri paylaştı. Gençler arasında 'bana bir şey olmaz' algının oluşturduğu 'Öz güven patlaması' nedeniyle maske ve fiziki mesafe kuralına uyumun düşük aldığı belirtildi. Üyeler "Virüsle mücadelede 65 yaş üstü daha dikkatli davranıyor. Maske ve mesafe kuralına en çok onlar uyuyor. Gençler bu konuda daha duyarsız. Adeta öz güven patlaması yaşayıp 'Ben gencim bana bir şey olmaz' algısı nedeniyle fiziki mesafe ve maske takma kuralına uymuyor. Toplumda, kurallara uymayanların oranı %20'nin üzerinde, bu kesimin büyük bölümünü de gençler oluşturuyor. Parklarda bahçelerde, sokaklarda maskesiz dolaşanları görüyoruz" değerlendirmesini yaptı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Toplum Bilimleri Kurulunun virüsle mücadele konusunda alınan tedbirlere uyumun artırılması konusunda farkındalık çalışmaları yapacağı ifade edildi.

%100'E YAKIN KORUYOR

Bilim Kurulunun yaptığı tespitlere göre yanyana 2 kişide maske varsa virüse karşı %90 koruyuculuk sağlıyor. Bu iki kişi hem maske takıp hem fiziki mesafeyi koruyorsa, virüsün bulaşma ihtimali %0'a yakın. İki kişiden sadece 1'i maske takıyorsa, virüsten korunma oranı %60. Maske takmayıp fiziki mesafe kuralına uyuluyorsa %80 koruma söz konusu. Maske takmayıp fiziki mesafeye de uyulmuyorsa bulaşma ihtimali %100.

900 LİRA PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren 900 lira ceza kesilecek. Maskenin, 48 şehirde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılma zorunluluğu var. Bu arada, yaptırım açıklamalarından sonra kuralı ihlal edenlerin de azaldığı ifade edildi.

YÜCEL KAYAOĞLU