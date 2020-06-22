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Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
 22 Haziran 2020 07:41
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Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Mesut Ertekin idaresindeki 34 CBD 660 plakalı otomobil ile Ufuk Anıl yönetimindeki 48 RL 312 plakalı kamyonet, Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir otelin bahçe duvarından içeriye girdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetten yola savrulan Erdi Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Anıl Hakan Korkut ve Sefa Korkut çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anıl Hakan Korkut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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