'Turistlere sınırda PCR testi ve pandemi sigortası yapılacak'

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Ersoy, sınır kapılarında uygulanacak PCR testine ilişkin ise, "Sağlık Bakanı'mızla konuşacağım. Hızlı şekilde temmuz başlamadan bunları hizmete alacağız" diye konuştu.

"Güvenli Turizm" toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy, özetle şunları söyledi:

PANDEMİ SİGORTASI: (Türkiye'ye sigorta yaptırmadan gelen bir turist, parası da yoksa nasıl bir tedavi görecek?) Sigorta sistemi çok basit. Açıkçası emsalleriyle karşılaştırdığımızda oldukça cazip. 2 bin euro ile 7 bin euro arasında limitleri var. 13 euro, 15 euro gibi... Biraz daha yükseltip 23 euroluk bir sigorta yaptırıp 7 bin euroya kadarki haftalık konaklamalar için tedavi limit sigortası da yaptırabilirsiniz. Bu sigortanın sebebi, bazı ülkelerin sigortaları pandemide geçerli olmuyor. Biz de en ufak bir risk kalmasın diye internet üzerinden rahatlıkla satılabilecek, ayrıca tur operatörlerinin sistemlerine link vererek çok rahat sigorta erişimlerini temmuz itibarıyla sağlıyoruz. Başka bir ülkeye giden turist açısından 13 euro ile 23 euro arasındaki bir sigorta limiti hiçbir şey değil. Bir öğle yemeği gibi düşünebilirsiniz. O yüzden o sorunu rahatlıkla çözdük diyebilirim.

EKO-VİRÜS TANIMLAMASI: (Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlaması kararı) Politik gerekçeleri olabilir. Ekonomik gerekçeleri olabilir. Koronavirüsün ikinci dalgası eko-virüs şeklinde geliyor. O yüzden her ülke kendince bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de paranın Avrupa sınırları içerisinde kalması için önlem almış olabilir... Görüşmeler devam ediyor Avrupa ülkeleriyle, birçoğu da zaten ufak ufak hava trafiklerini açmaya başladı. Ben 1 hafta 10 gün içerisinde çok olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Hava trafiği de aşamalı şekilde açılır diye düşünüyorum.

PCR TESTİ: Uluslararası turist trafiğine açık olan havalimanlarının hepsine Sağlık Bakanlığı'mızla bir çalışma başlattık. Gerekli altyapıyı da hazırladık. Turist trafiği başlar başlamaz bunlar kurulacak durumda. Hızlı şekilde temmuz başlamadan PCR testleri yapacağız.

Açık büfede sunum değişti

Ne her şey dahil kalktı ne de açık büfe. Sadece açık büfenin sunum şekli değişti. Açık büfe yine aynı zenginliğiyle duruyor. Eskiden Kendiniz alıyordunuz. Şimdi bir camekanın arkasında duruyor. Siz işaret ediyorsunuz aşçı siz istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu.