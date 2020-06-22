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Elektrikte 20 yılın yerli rekoru geldi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ının yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildiğini, yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde aylık olarak 20 yılın rekorunun kırıldığını söyledi
 22 Haziran 2020 07:58
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Elektrikte 20 yılın yerli rekoru geldi

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Dönmez'in açıklamasına göre, 2019 sonunda yüzde 62 olan yerli ve yenilenebilir enerji üretim payı yılın ilk beş ayında yüzde 66'ya yükseldi. Yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde yüzde 34.3 ile hidrolik kaynaklar başı çekerken, rüzgar yüzde 8.8, jeotermal yüzde 3.6, güneş yüzde 3.5, biyokütle ve diğer kaynaklar ise yüzde 2'lik paya ulaştı.

En çok katkı su gücünden

Yerli kömür ise yüzde 13.8'lik bir paya sahip oldu. Türkiye'de 24 Mayıs'ta üretilen elektriğin yüzde 90'ı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi. Böylece aylık bazda yerli ve yenilenebilir elektrik üretiminde Türkiye tarihinin rekoru kırıldı.

Hidroliğin yüzde 43.7, rüzgarın yüzde 14.5, güneşin yüzde 7.2, jeotermalin yüzde 5.3, biyokütle ve diğer kaynakların yüzde 2.8'ye ulaştığı günlük elektrik üretim rekorunda yerli kömür ise yüzde 16.5'lik bir pay aldı. 2020 Nisan'da üretilen elektriğin yüzde 79.6'sı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan, yüzde 66'sı ise sadece yenilenebilir kaynaklardan elde edildi.
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