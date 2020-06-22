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Maske takmama cezası bugün başladı

Türkiye'de alınan corona virüs önlemleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren para cezası kesilecek.
 22 Haziran 2020 08:08
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İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip corona virüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine talimatı doğrultusunda 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren bu kuralı ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak.

4 GÜN BOYUNCA UYARI VE BİLGİLENDİRME YAPILDI

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

900 LİRA İDARİ PARA CEZASI VAR

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

HANGİ ŞEHİRLER, HANGİ ALANLARDA MASKE ZORUNLU?

Maskenin, 48 ilde hayatın tüm alanlarında, 33 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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