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Dalgalanmanın sebebi kural tanımayan yüzde 30

Bilim Kurulu'nun yaptığı tespitlere göre vaka sayılarındaki dalgalanmaların en önemli nedeni 'aşırı rahat davranan' genç yaş grubundakiler. Yeniden yasaklar gelecek korkusu kurallara uyma oranını arttırsa da kural tanımazların oranı halen yüzde 30'larda seyrediyor.
 22 Haziran 2020 08:56
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Dalgalanmanın sebebi kural tanımayan yüzde 30

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Koronavirüs rakamlarındaki dalgalanma Bilim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Yapılan tespitlere göre orta yaş grubu ve 65 yaş üstü maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda özenli. Gençler ise 'Bana bir şey olmaz' duygusunun etkisiyle daha rahat davranıyor. Kurallara uymayanların oranı yüzde 30 civarında. Bu dilimin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Sağlık Bakanlığı, Toplum Bilimleri Kurulu aracılığıyla genç yaş grubunun uyumunu arttırmak için çalışmalara başladı.

SADECE BİR KİŞİ MASKELİYSE

Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmelerine göre, yan yana iki kişide maske olduğu zaman koruyuculuk oranı yüzde 90'a ulaşıyor. Bu iki kişi hem maske takıp, hem fiziki mesafeyi koruyorsa, virüsün bulaşma olasılığı yüzde sıfıra kadar düşüyor. Sadece bir kişi maske takıyorsa, yüzde 60, maske takmayıp fiziki mesafe kuralına uyuluyorsa yüzde 80 koruma söz konusu oluyor. Maske takmayıp fiziki mesafe de korunmuyorsa, virüsün bulaşma olasılığı yüzde 100'e çıkıyor.

YENİDEN YASAK GELİR KORKUSU

Hükümette yapılan toplantılarda, son birkaç gün içerisinde vakalarda yaşanan gerilemenin nedenleri de ele alındı. Bunun nedeninin, 'Yeniden kısıtlama gelir' endişesi olduğu, bu kaygı nedeniyle kurallara uyumda artış yaşandığı ve vaka sayısına yansıdığı ifade ediliyor. Sokağa çıkma yasaklarının yeniden hayata geçirilebileceğine ilişkin değerlendirmelerin de bunda etkisinin olduğu belirtiliyor. Bu dönemde zorunlu olmayanların dışarıdaki faaliyetlerini azalttığı ve maske zorunluluğunun da olumlu sonuçlarının görüldüğü kaydedildi.

VAKA SAYISI 1192'YE DÜŞTÜ

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 950 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı illerde vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayısının düşük olduğunu ifade etti.

Bakan Koca'nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 40 bin 496 test yapıldı, 1192 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 187 bin 685 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 803'e, entübe hasta sayısı 327'ye yükseldi. Dün 1412 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 160 bin 240'a ulaştı. Bakan Koca Twitter'dan, "Bazı illerimizde vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" paylaşımı yaptı.
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