'Yaşarlar'ın altından polis çıktı

Hürriyet'in özel haberine göre: İSTANBUL Organize Suçlarla Mücadele Polisi 2 yıla yakın bir takipten sonra, geçen temmuzda, baba Şahin Yaşar'ın liderliğini yaptığı örgüte operasyon yaptı. Yaşar Ailesi'nden 6 kişinin göz altına alındığı operasyon kapsamında, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı H.G.l ile polis memurları O.Y. ve K.A'nın da göz altına alındığı anlaşıldı. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianameye göre, Yaşarlar grubu, tefecilik, yağma, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik, silahla yaralama gibi 15 ayrı eylemle suçlanıyor.

SUÇLARI ÖRTBAS ETTİ İDDİASI

Dosya kapsamında tutuklu bulunan 9 kişi arasında yer alan Arnavutköy Ekipler eski amiri H.G., suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. İddianamede, H.G., örgütün işlediği iddia edilen bir dizi örtbas etmekle suçlanıyor. İddianameye göre H.G., Yaşarlar'a ait korsan taksicilik yapmalarına göz yumdu, örgütün yaraladığı bir galericinin dosyasının kapatılmasına çalıştı.

KARDEŞİ DE KORSAN TAKSİCİ

İddianamede, H.G.'nin'ün kardeşi Y. G.nin de korsan taksicilik yaptığı kaydedildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, Y. G. ile, bir diğer korsan taksici Selami Sezgin arasında trafik kazası yaşandı. İddianameye göre, durumdan haberdar olan H.G., Sezgin'i karakola çağırarak darp ettirdi. Sezgin, aldığı darp raporu sonrası şikayetçi oldu. Örgütün kendilerine yönelik suçlarından mağdur olan toplam 19 kişi şikayetçi konumda.

TAKİBE KARŞI TEDBİR

İddianamede, örgüt üyelerinin teknik takibe karşı önlem almaya çalıştıkları kaydedildi. Görüşmeler ya yüz yüze yapıldı ya da WhatsApp üzerinden yapıldı. Örgütün tutuklu üyesi Ender Yaşar'ın, eski Ekipler Amiri H.G. attığı "Kanki WhatsApp'a gelsene" yönündeki mesajı da dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşma için 26 Haziran'a gün verdi. Öte yandan, tutuklu komiser yardımcısı H.G. hakkında, Arnavutköy'de bulunan sanayici Adnan Demirci'nin de Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuna ilişkin soruşturma ise sürüyor.