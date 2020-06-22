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Komandolar sınır ötesinde

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar Irak'ın kuzeyinden sınırı geçti. Terör inlerine giren asker, 3 kamp alanını temizleyip bayrak dikti; 17 kilometre derinlikte güvenli hat oluşturuldu
 22 Haziran 2020 09:22
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Komandolar sınır ötesinde

Şırnak'ın Uludere İlçesinin karşısındaki Haftanin Vadisinde başlatılan Pençe Kaplan kara harekatı kesintisiz sürüyor. Şeraniş, Pirbela Kamplarının teröristlerden temizlenmesinden sonra Haftanin alanı içindeki Pusağa Vadisi de teröristlerden tamamen temizlendi. Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üssündeki Pars ve Atmaca Filolarından dün gece 15'er dakika arayla havalanan 7 F-16 terör yuvalarına bomba yağdırdı. Isıya güdümlü yerli akıllı mühimmatla yapılan harekatla Pusağa Vadisindeki 43 ayrı hedef yerle bir edildi.

KÖYLERDEN DUYULUYOR

Teröristlere ait mühimmat deposunun isabet almasıyla yaşanan şiddetli patlamalar ortalığı cehenneme çevirirken, patlama sesleri Uludere'ye bağlı sınır köylerinden de duyuldu. Teröristlerden tamamen temizlenen bölgelerde 350'den fazla EYP imha edildi. Stratejik hakim tepelere bayrak diken Mehmetçik, teröristlerin yeniden yerleşme ve sızma girişimlerinin önlenmesi için kalıcı yüksek güvenlikli üs bölgeleri kurulması için iş makineleriyle çalışmalar başlatıldı. Temizlenen bölgelerde yeraltına inşa edilmiş Kasroke barınma alanında 3 dikimhane, tonlarca kuru gıdanın istiflendiği 4 noktadaki lojistik malzeme deposu ile 5 mühimmat deposu ve sınır karakollarımıza saldırıların yapıldığı havan mevzileri de yerinde SİHA ve Atak taarruz helikopteri filosu tarafından imha edildi.

GÜVENLİ KORİDOR

2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın sahada 6 generalle birlikte sevk ve idare ettiği Pençe-Kaplan harekatının devam ettiği Uludere, Silopi, Beytüşşebap sınır hattından başlayarak Hakkari'nin Çukurca, Şemdinli ve Derecik İlçelerine kadar uzanan sınırın sıfır noktasında 17 kilometre uzunluğunda güvenli hat oluşturuldu. Güvenli koridor ile terörist sızmaların önü kesilmiş oldu. 17 kilometre uzunluktaki güvenli koridorun kesiştiği bölgede 15 kilometre derinlikte de Irak bölgesel Kürt yönetimiyle birlikte yeni keşif ve gözetleme kuleleriyle üs bölgeleri oluşturulması için mutabakata varıldığı bildirildi. Operasyonların sürdüğü Haftanin bölgesinde örgütün üst düzey 2 militanı ile sivil araçla kaçırmaya çalışan "sivil görünümlü" 5 işbirlikçi içinde bulundukları arazi aracıyla hareket halindeyken SİHA tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı operasyon sırasında Piyade Uzman Onb. Ertuğrul Köse'nin şehit olduğunu duyurdu. Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden ailesine şehit haberi verildi. Ayrıca, söz konusu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin de silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

40 KİLOGRAMLIK YÜKLE OPERASYON

MILLI Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kilogramlık yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kilogramlık çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe- Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti." paylaşımında bulunuldu. Paylaşımda, komandoların operasyon öncesi yaptıkları hazırlıklar ve söyledikleri marşların da yer aldığı bir videoya yer verildi.

Özgür Cebe
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