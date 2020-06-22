6 çocuğu istismar eden zanlı: Bu bir hastalık, tedavi olmak istiyorum
|22 Haziran 2020 09:25
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İddianamede sanığın 6 çocuğa karşı, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'sarkıntılık' suçlarından cezalandırılması istendi.
Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, olay 19 Temmuz 2019 tarihinde mağdur E.F.A. isimli çocuğun ailesinin savcılığa giderek Mustafa U.'nun çocuklarını darp ettiğini, istismarda da bulunmuş olabileceğini belirterek şikayetçi olmasıyla başladı. Soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan Mustafa U. hakkındaki iddiaları reddederek mağduru suçladı. Mağdurun kendisiyle beraber olmak istediğini belirten Mustafa U., E.F.A. ile 10 defa 'cinsel ilişki' yaşadığını belirtti.
Bu ifadenin ardından savcı soruşturmayı genişleterek hurdacı Mustafa U.'nun yanında çalışan ya da Mustafa U. ile bağlantısı olan çocukların ifadelerine başvurdu. Mağdur 5 çocuk daha Mustafa U.'nun kendilerine tecavüz ettiğini açıkladılar.
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