Bursa'daki sel felaketinde korkunç görüntüler
Dün, Bursa'da, hem Kestel hem de Orhangazi ciddi bir yağış aldı. Yağışlar sonrasında bazı köylerde sel felaketi yaşandı. İşte sel felaketinden korkunç görüntüler
|22 Haziran 2020 09:28
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Dün, Bursa'da, hem Kestel hem de Orhangazi ciddi bir yağış aldı. Yağışlar sonrasında bazı köylerde sel felaketi yaşandı.
Sel felaketinde kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldı.
Sel, Kestel'e bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde büyük hasara yol açtı.
İşte Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı köylerde yaşanan sel felaketinden korkunç görüntüler
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