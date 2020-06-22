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Konya'da bir mahalle ile bir apartman karantinaya alındı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
|22 Haziran 2020 09:28
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi ile Alaylar 1 Mahallesi'nde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı.
Bunun üzerine Kesecik Mahallesi'nin tamamı ile Alaylar 1 Mahallesi'ndeki bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı.
Kararın ardından Kesecik Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Cami hoparlörlerinden sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.
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