Akaryakıta çifte zam geliyor
Benzinde 24 kuruş, motorinde 23 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
|22 Haziran 2020 09:35
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Benzinde 24 kuruş, motorinde 23 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Akaryakıta zam yapılmadında, maliyetlerin artması ve değişken fiyat politikasının etkili olduğu öğrenildi.
Akaryakıta yapılması düşünülem zammın bu geceden itibaren geçerli olacağı da bildirildi.Güne başlarken döviz fiyatları
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