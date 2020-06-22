Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 5 ilde 12 okul inşa edecek
|22 Haziran 2020 09:59
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yaptırılması Projesi" (AKOY) kapsamında 5 ilde, 201 derslik kapasiteli toplam 12 okul inşa edilecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, AKOY projesi ile İzmir, Bursa, Konya, Adana ve Balıkesir'de yer alan hazine taşınmazlarına 12 okul yapılacak.
Bu kapsamda, Konya'da toplam 43 milyon 114 bin lira maliyetle 73 derslikten oluşan 4 okulun inşası gerçekleştirilecek.
İzmir'de yer alan hazine taşınmazlarına 3 okul inşa edilecek. 64 derslikten oluşacak okulların maliyeti 23 milyon 568 bin lira olacak.
Bursa, Adana ve Balıkesir'de de birer okulun inşası yapılacak. 16 derslikten oluşacak Bursa'daki okul 2 milyon 976 bin liraya, Adana'da 24 derslikten oluşacak okul 14 milyon 942 bin liraya, Balıkesir'de 24 derslik halinde inşa edilecek okul da 6 milyon 402 bin liraya mal olacak.
İhaleleri yapılan, 5 ilde 201 derslik kapasiteli 12 okul, toplamda 91 milyon 200 bin liraya inşa edilecek.
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