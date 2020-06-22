Özel Öğretim Kurumları Dernekleri'nden LGS açıklaması
|22 Haziran 2020 10:11
|Yazdır
Özel Öğretim Kurumları Dernekleri, 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS üzerinden 24 saat bile geçmeden, bazı özel okulların sosyal medyada birinci olduklarını duyurduğunu, bu duyuruların hiçbir gerçek veriye dayanmadan, yalnızca sınava giren öğrencilerin tahminleri doğrultusunda açıklandığını bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada, bazı özel okulların sosyal medyada birinci olduklarını duyurmasının usul ve gerçeklik açısından doğru olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sonuç açıklanmadan birinci ilan etmeyi yanıltıcı ve usulsüz reklam, haksız rekabet ve eğitimci etiğine yakışmayan bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili resmi açıklama yapmadan, velilerimiz bu tür açıklamalara itibar etmemelidir. Özel Okul Dernekleri olarak, bütün okulları adalet ve dürüstlük kuralları içerisinde davranmaya ve kamuoyunu sağlıklı bilgilendirmeye davet ediyoruz. Bu tür yanlışlıklar için Milli Eğitim Bakanlığının yasal işlem başlatması gerektiğine inanıyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ÖSYM Başkanı YKS sınavında alınan Kovid önlemlerini açıkladı
22 Haziran 2020 11:08
|Sınıflarda kurallara uyuldu, dışarıda unutuldu
21 Haziran 2020 09:07
|Süleyman Demirel Üniversitesinde online mezuniyet töreni
20 Haziran 2020 22:31
|'Uzaktan eğitim hayatın bir parçası olacak'
20 Haziran 2020 19:15
|Türkiye uzaktan eğitim istatistikleriyle listeleri zorladı
20 Haziran 2020 19:06
|'Türkçe beklendiği gibi matematik zordu'
20 Haziran 2020 15:32
|Ortaöğretim Genel Müdürü: LGS için tüm hazırlıklar tamam
18 Haziran 2020 22:23
|Yayınevlerinden uzaktan eğitime online içerik desteği
16 Haziran 2020 20:32
|YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü
16 Haziran 2020 19:29
|ÖSYM, YKS'nin ertelenmeme gerekçesini mahkemeye bildirdi
16 Haziran 2020 18:55