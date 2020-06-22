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Kulağı ısırılarak koparılan postacıya kötü haber geldi

Postacının kavga sırasında ısırılarak koparılan kulağı yerine dikilemedi
 22 Haziran 2020 10:07
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Karaman'da bir saldırgan tartıştığı postacının kulağını ısırarak koparmıştı.

Hastanede dikilen kulak, kan akışı olmadığı gerekçesiyle yeniden alındı. Gözaltına alınan saldırgan ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi günü Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 155 numaralı Sokak'ta meydana geldi.

2,5 yıllık postacı Onur Kızıl, mahallede motosikletiyle posta dağıtımı sırasında iddiaya göre terrier cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Kızıl, ayağı ile kendini korumaya çalışırken, bu sırada sahiplerinden Sezai Ç. ile tartıştı.

Kulağını ısırıp kopardı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Sezai Ç., Kızıl'ın sağ kulağını ısırıp kopardı.

Kopan kulağıyla ilk olarak Karaman Devlet Hastanesi'ne oradan da Konya'ya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Kızıl'ın, 4 saat süren ameliyatın ardından kulağı yerine dikildi. Ancak kan akışı sağlanamayınca yeniden çıkartıldı.

"Oğlum vazife başındayken böyle bir olaya maruz kaldı"

Kızıl'ın hastanedeki tedavisi sürerken olay karşısında şoke olduklarını belirten annesi Zeynep Sertan Kızıl, oğlunun yaşadıklarına tepki gösterdi. Oğlunun posta dağıtımı için görevli olarak mahalleye gittiğini belirten Zeynep Sertan Kızıl, ''Posta dağıtımı sırasında motosikletinin üzerinde iken, bir köpeğin saldırısına uğruyor.

Oğlum çok hayvan severdir. 'Küçük köpek ısırdı diye' kendi kendine de dalga geçiyor. Sadece oradaki, köpeğin sahiplerinden olan küçük çocuğa, köpeğini döverim deyip, motosikletiyle işine devam etmek istiyor. O sırada çocuğun ağabeyi geliyor ve tartışmaya başlıyorlar. Oğlum, hadi git işine diye çocuğun ağabeyini hafifçe itiyor. Maalesef o genç delikanlıda oğluma vuruyor. Oğlumda motosikletten iniyor. Kavga ediyorlar. Diğer kardeşlerin de dahil olmasıyla kavga büyüyor. Genç delikanlı, oğlumun kulağını ısırıyor. Çok üzücü bir olay. Vazife başında olan oğlum böyle bir olaya maruz kalıyor. Memurların görev başında saldırıya uğramalarına esefle kınıyorum. Bunların son bulması gerekiyor.''diye konuştu.

Kopan kulak dikilemedi

Oğlunun kopan kulağını dikilemediğini belirten anne Kızıl, "Kulağı 4 saatlik operasyon sonucu yerine dikilmesine rağmen kan akışı olmadığı için geri alındı. Şu an işitme kaybı yaşayıp, yaşamadığını da bilemiyoruz.

Kulağını kaybetti ama umutluyuz, yeniden kulağına kavuşacak. Tıp ilerledi, doktorlarımıza güveniyoruz.''dedi.

Sezai Ç.'nin serbest kalmasına üzüldüğünü belirten Kızıl, şunları söyledi:

''Adalete güveniyorum. Sonucunu göreceğiz. Keşke olmasaydı ve o çocukta, o yaşta bunu yapmasaydı. Olayın nedenlerini şöyle sıralarsak; televizyonda izlenen diziler, anne ve babanın yanlış yönlendirmesi, çünkü olay sırasında karşı taraftaki çocuğun babası, benim çocuğum yerde kan içinde yatarken, çocuğuma yönelik, 'Bunun kulağını değil, başına koparacaksın' gibi cümle sarf etmiş. Böyle bir baba bilemiyorum, artık bir şey diyemeyeceğim.''

'Hayvansever bir aileyiz'

Hayvansever bir aile olduklarının anlatan Kızıl, '"Hala olayın şokundayız. Biz hayvansever bir aileyiz. Karaman Hayvanları Koruma Derneği'nin yönetiminde çalışan bir insanım. Oğlum yaralı hayvanları eve getirir, doktora götürürüz, onları barındırırız, besleriz. Öyle bir aileye, köpeği tekmeledi diye, gibi yanlış şeyler söylemişler. Doğru değil. Olay köpek olayı da değil. Toplumumuzun kanayan yarasıdır; çocuklarımızın iyi eğitilememesi, sahip çıkılamaması." ifadelerini kullandı.

Serbest bırakıldı

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Sezai Ç., dün sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sezai Ç., kardeşinin terrier cinsi köpeklerini hava aldırmak için dışarı çıkardığı sırada havlamasından korkan postacı Onur Kızıl'ın, kardeşine yönelik 'Köpeğini döverim' deyip küfür ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine olaya kendisinin müdahil olduğunu belirten Sezai Ç., ''Postacıya 'Ne oldu? Niye küfür ediyorsun? Bize söyleseydin, biz gereğini yapardık' dedim. Ben uyarmama rağmen, bana da küfürlü kelimeler kullandı. Bunun üzerine sinirlendim, tepki gösterim Kavga ettik. Annem, babam ve komşular geldi bizi ayırdı.

Postacı arkadaşımız ileride motosikletine bindikten sonra tekrar bana hakaret etmeye devam etti. Bende konuşma maksadıyla yanına gittim. Ben yanına yaklaştığımda bana vurmaya başladı. Yeniden kavga etmeye başladık.

Kavga sırasında yere düştük. Benim edep bölgemi sıkınca bende can havliyle ısırdım. O da kulağına denk geldi.

Kulağı olmasa, bacağı veya kolunu o can havliyle ısıracaktım. Tabi koparmak için değil. Ondan kurtulmak için ısırdım. O sıkmaya devam edince, istem dışı dişlerim kilitlendi.

Dişlerim kilitlenince arkadaşımızın kulağı ağzımda kaldı.

Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Zaten bu olay olduktan sonra annem hemen kendi başörtüsünü çıkarıp postacı arkadaşımızın kulağına tampon yaptı. Ben de hemen eve koşarak buz getirdim ve kulağı muhafaza altına aldık. İlk müdahaleyi yine biz yaptık. Daha sonra polisi ve ambulansı aradık. Biz olayın ardından kaçmadık. Bir yere gitmedik, yaralının başında durduk.'' dedi.
DHA
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