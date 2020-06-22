Borsa, güne yükselişle başladı

MSB'DEN ÇOK ÖZEL BABALAR GÜNÜ MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü dolayısı ile sosyal medyadan bir mesaj yayımladı. MSB mesajında "Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babaların "Babalar Günü" kutlu olsun..." dedi. MSB'nin mesajında terörle, düşmanla mücadele eden kahraman babaların görüntülerinden oluşan bir de video yer aldı.